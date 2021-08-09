شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل69.17 دولار لبرنت و66.64 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 69.17 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.64دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الاثنين شهدت تراجعا يزيد عن نحو 2%، حيث واصلت الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

وسجلت أسعار النفط الخام خسائر أسبوعية بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت بـ6.2% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.7%.