شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بعد بيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، فى ظل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعدما عززت بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

أضاف مؤشر الدولار قرابة 0.2 % إلى مستوى 92.92 نقطة الأعلى منذ 26 تموز/يوليو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.77 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.72 نقطة.

حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.6% ، بأكبر مكسب يومي منذ 13 تموز/يوليو الماضي ، بعد تقرير وظائف أفضل من التوقعات فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.75% ، فى ثالث مكسب أسبوعي فى غضون شهر ، بفضل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف غير زراعية جديدة تفوق التوقعات فى تموز/يوليو ، مع تعديل وظائف حزيران/يونيو بالزيادة أيضا ، مع انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020 ، فى مؤشرات قوية على أن سوق العمل فى الولايات المتحدة يتعافي على نطاق واسع من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، فى طريقه لتحقيق مستهدفات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال الاحتياطي الاتحادي أواخر الشهر الماضي ،إنه مستمر فى دعم الاقتصاد حتى تتحقق أهداف التوظيف والتضخم ، لذلك مع تعافي الواضح لسوق العمل مع تزايد الضغوط التضخمية ، سوف يفكر المركزي الأمريكي كثيرا فى الإعلان قريبا عن تقليص شراء السندات ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة.