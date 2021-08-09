الاقتصاد

الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بعد بيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، فى ظل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعدما عززت بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

 

أضاف مؤشر الدولار قرابة 0.2 % إلى مستوى 92.92 نقطة الأعلى منذ 26 تموز/يوليو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.77 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.72 نقطة.

 

حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.6% ، بأكبر مكسب يومي منذ 13 تموز/يوليو الماضي ، بعد تقرير وظائف أفضل من التوقعات فى الولايات المتحدة.

 

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.75% ، فى ثالث مكسب أسبوعي فى غضون شهر ، بفضل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

 

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف غير زراعية جديدة تفوق التوقعات فى تموز/يوليو ، مع تعديل وظائف حزيران/يونيو بالزيادة أيضا ، مع انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020 ، فى مؤشرات قوية على أن سوق العمل فى الولايات المتحدة يتعافي على نطاق واسع من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس ، فى طريقه لتحقيق مستهدفات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

 

وقال الاحتياطي الاتحادي أواخر الشهر الماضي ،إنه مستمر فى دعم الاقتصاد حتى تتحقق أهداف التوظيف والتضخم ، لذلك مع تعافي الواضح لسوق العمل مع تزايد الضغوط التضخمية ، سوف يفكر المركزي الأمريكي كثيرا فى الإعلان قريبا عن تقليص شراء السندات ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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