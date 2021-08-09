شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد قرابة 8.5% مسجلة أدنى مستوى فى 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة قرابة 8.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة ِأدنى مستوياتها خلال 2021 ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي عقب بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

انخفضت أسعار الفضة قرابة 8.5% إلى مستوي 22.27$ الأدنى منذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، من مستوي الافتتاح عند 24.32$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 24.36$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 3.2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 17 حزيران/يونيو الماضي ، بعد بيانات وظائف قوية فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، فقدت أسعار الفضة نسبة 4.5% ، فى رابع خسارة أسبوعية فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ، بسبب تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 92.92 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى ظل تسارع عمليات شراء الدولار كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، بعد بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، من احتمالات قرب قيام البنك الفيدرالي الاحتياطي بتقليص برنامج شراء السندات ،كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

قال نائب البنك الفيدرالي "ريتشارد كلاريدا" الأسبوع الماضي إن شروط رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة قد يتم الوفاء بها فى أقرب وقت فى أواخر عام 2022.

وقال المركزي الأمريكي عقب اجتماع السياسة النقدية الأخير ،إنه مستمر فى دعم الاقتصاد حتى تتحقق أهداف التوظيف والتضخم ، لذلك مع إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف تفوق التوقعات فى تموز/يوليو ، مع انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020 ، تعززت احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية فى أقرب وقت ممكن.