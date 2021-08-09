شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتحافظ على مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي، على وشك ملامسة أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل بالجلسة السابقة ، حيث لا تزال معنويات المستثمرين مرتفعة ، بفضل موسم الإفصاح عن الأرباح خلال الربع الثاني من هذا العام ،وبعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

أضاف مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.1% حتى الساعة 08:37 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بأقل من 0.1%، فى خامس مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 470.82 نقطة.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 1.8% ، فى ثالث مكاسب أسبوعي على التوالي ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس الماضي ، بفعل نتائج أرباح تفوق التقديرات.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليحافظ على مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي ، قرب مستوياته القياسية ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.5% ، بفضل تزايد الرهانات حول قرب رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا قرابة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,440.82 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بحوالي 0.1% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بأقل من 0.1% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.3% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.