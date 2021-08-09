شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد حوالي 4.5% مسجلا أدنى مستوى فى 5 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الذهب حوالي 4.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، بعدما عززت بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص برنامج شراء السندات.

انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 4.5% إلى 1,683.67$ الأدنى منذ 31 آذار/مارس الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,763.11$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,764.60$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 2.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 16 حزيران/يونيو الماضي ، بعد ارتفاع واسع للدولار الأمريكي عقب بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار الذهب نسبة 2.75% ، فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بسبب إقبال المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف غير زراعية جديدة تفوق التوقعات فى تموز/يوليو ، مع تعديل وظائف حزيران/يونيو بالزيادة أيضا ، مع انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020 ، فى مؤشرات قوية على أن سوق العمل فى الولايات المتحدة يتعافي على نطاق واسع من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، فى طريقه لتحقيق مستهدفات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال الاحتياطي الاتحادي أواخر الشهر الماضي ،إنه مستمر فى دعم الاقتصاد حتى تتحقق أهداف التوظيف والتضخم ، لذلك مع تعافي الواضح لسوق العمل مع تزايد الضغوط التضخمية ، سوف يفكر المركزي الأمريكي كثيرا فى الإعلان قريبا عن تقليص شراء السندات ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بحوالي 2.32 طن متري ، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,025.29 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 8 أيار/مايو الماضي.