شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليحاول أيضاً تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.33% بما يعادل 58 سنت ليستقر السهم على سعر 173.11 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط تأكيد اختراقه للمقاومة المحورية 172.70، ليستهدف مستوى المقاومة 179.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه