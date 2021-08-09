شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان ينجح في التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جي بي مورجان (JPM) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.84% بما يعادل 4.35 نقطة ليستقر السهم على سعر 157.50 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبة، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 157.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 167.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد