شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل – 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.84% بما يعادل 4.35 نقطة ليستقر على سعر 157.50 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طوال استقراره أعلى مستوى 56.45، ليستهدف مستوى المقاومة 58.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد