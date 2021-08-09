شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.07% بما يعادل 16 سنت ليستقر على سعر 236.26 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، وذلك مع بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 231.75، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 246.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه