شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.17% ليكسب السهم نحو 33 سنت ويستقر على سعر 198.13 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم كمحاولة منه لتعويض جزء من خسائره السابقة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع تأثره بالضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 203.00، ليستهدف مستوى الدعم 191.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه