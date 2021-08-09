شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل التعاملات، حيث هبط الذهب منذ صباح اليوم 9 جنيهات حتي الآن ليستقر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر عند 766 جنيها للجرام، وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب الآن، لعيار 18 يسجل 657 جنيها، وعيار 21 يسجل 766 جنيه، وعيار 24 يسجل 875 جنيها، والجنيه الذهب 6128 جنيها واونصة الذهب 1744 دولار

الذهب نزل لأقل مستوى فيما يزيد عن 4 أشهر اليوم الاثنين فيما أججت بيانات الوظائف الأميركية القوية المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة أبكر من المتوقع مما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 1.1% إلى 1744.50 دولار للأونصة، وفي التعاملات المبكرة في آسيا، تراجعت الأسعار 4.4 % إلى 1684.37 دولار وهو أقل مستوى منذ 31 مارس نتيجة مبيعات لوقف الخسائر.

وكانت التعاملات ضعيفة نظرا لعطلة في طوكيو وسنغافورة، وتراجع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.1% إلى 1744.50 دولار.