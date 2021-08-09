شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم تتراوح بين 1.5-2.75 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات اليوم الاثنين 9-8-2021 تشهد استقرارا فى سوق العبور للجملة.

وقال النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الطماطم بين 1.5-2.75 جنيها للكيلو، الفاصوليا 7-17 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، سجلت البطاطس بين 2.5-6 جنيهات، والبامية بين 5-9 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الكوسة 2.5-6 جنيهات، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب أن سعر الخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الملوخية بين 2-3 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس بين 5-8 جنيهات للكيلو.