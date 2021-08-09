الاقتصاد

سعر الحديد اليوم ..الطن بين 14200- 14600جنيه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم ..الطن بين 14200- 14600جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء استقرارا فى السوق المحلى وفقا للأسعار الرسمية المعلنة اليوم الاثنين 9-8-2021. 

 

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر طن الحديد بين 14200- 14600جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن. 

 

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت البورتلاندي، 950 - 1150 جنيها تسليم أرض مصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، الأسمنت الأبيض ليتراوح بين 2350-2450 جنيها، وسجل سعر الأسمنت المخلوط 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 600-650 جنيها للطن.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا