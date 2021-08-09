شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم ..الطن بين 14200- 14600جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء استقرارا فى السوق المحلى وفقا للأسعار الرسمية المعلنة اليوم الاثنين 9-8-2021.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر طن الحديد بين 14200- 14600جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت البورتلاندي، 950 - 1150 جنيها تسليم أرض مصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، الأسمنت الأبيض ليتراوح بين 2350-2450 جنيها، وسجل سعر الأسمنت المخلوط 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 600-650 جنيها للطن.