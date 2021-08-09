شكرا لقرائتكم خبر عن البورصات الآسيوية تستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصات الآسيوية بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، مع متابعة بيانات اقتصادية، رغم تراجع شركات الرقائق الصينية بعد تحذير بأن السلطات لن تتسامح في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين في سوق الرقائق.

وارتفع مؤشر "شنغهاي" بنسبة 1% ليسجل 3494 نقطة، كما سجل مؤشر "شنتشن" ارتفاعاً بنسبة 0.8% ليسجل 2463 نقطة.

وصعد مؤشر "هانج سينج لهونج كونج" بنسبة 0.40% إلى 26283 نقطة، وارتفع مؤشر "سنسيكس" الهندي بنسبة 0.23% إلى 54.402 نقطة.

وسجل مؤشر سنغافورة ارتفاعاً بنسبة 0.07% إلى 3177 نقطة، وأُغلقت بورصة /طوكيو/ اليوم في عطلة وتستأنف نشاطها المعتاد غدا الثلاثاء.