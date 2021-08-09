شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المشغولات الذهبية: رواج ملحوظ فى سوق الذهب المصرى بعد تراجع أسعاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية إن حركة شراء الذهب شهدت رواجا في السوق المحلي الأيام القليلة الماضية نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الثمين.

وأوضح رفيق عباسي رئيس الشعبة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن تراجع الذهب عالميا أدى لانخفاض سعره بالسوق المحلي.

وتابع " تراجعت الأسعار عالميا بفضل تحسن الاقتصاد العالمي بجانب سعي العديد من الدول الكبرى لإعادة نشاطها الاقتصادي بالكامل ، مما دفع العديد منهم إلى بيع المدخرات من الذهب في البورصة، مما حقق فائضا في الكميات المعروضة وأدت إلى تراجعه .. وأوضح أن الذهب يوصف عادة بأنه "مخزن قيمة" في حالة تدهور الاقتصاد وتلجأ معظم المؤسسات المالية والدول إليه وقت الحاجة.

وذكر رفيق أن سعر الذهب بدأ في التراجع عالميا تدريجيا خلال شهرين، حيث انخفض من 1900 دولار للأوقية ليصل إلى 1750 دولار مسجلا انخفاض قدره 150 دولارا للأوقية.

ونوه بأن السوق المحلي بالتبعية أيضا تأثر وانخفض سعر الجرام 75 جنيها خلال شهرين ، وأوضح أنه بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 قيراطًا 892 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا (الأكثر انتشارًا في مصر) 780 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا 668 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6240 جنيها .