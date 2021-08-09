شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: نخصص الموارد المالية لأعمال التطوير لتقديم أعلى الخدمات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أعمال التطوير والتحديث، التى يجرى تنفيذها بالجهات التابعة لوزارة الإسكان، ولا سيما الجهات العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تهدف إلى توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين بأعلى جودة.

وجاء ذلك، خلال كلمته، على هامش افتتاح المعامل المركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث طالب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بتواجد معامل على نفس المستوى بفروعها فى المحافظات.

وقال وزير الإسكان: "نهدف إلى تقديم خدمات المياه والصرف المناسبة كميا وكيفيا، للمواطنين، ونحن نكرس الموارد المالية، والجهد، لتنفيذ أعمال التطوير، من أجل تقديم خدمات المياه والصرف للمواطنين بأعلى جودة".

وأضاف الوزير: "نشارك حاليًا فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، حيث تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ مشروعات المياه والصرف بالمناطق الريفية فى إطار المبادرة، مشددًا على الزملاء بالقطاع، تحقيق معدلات استثنائية لتوصيل خدمات الصرف الصحى لأهالينا فى المناطق الريفية، بكفاءة عالية جدًا، بعد حرمانهم من هذه الخدمة لمدة طويلة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار: "أننا سنوفى المطلوب فى الوقت المناسب، وبالجودة المناسبة، من أجل توصيل خدمات الصرف الصحى لأهالينا فى الريف المصرى، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، حيث نهدف للوصول إلى الأماكن المحرومة بجودة عالية".