شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية إضافية ليصل إلى الهدف المنتظر عند 67.70، ويقع السعر تحت ضغط سلبي قوي يجعلنا نرجّح تجاوز هذا المستوى لتمتد الموجة الهابطة نحو مناطق 66.00 ثم 64.55.

من هنا، فإن الاتجاه الهابط سيبقى قائماً ومسيطراً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستوى 69.65 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 70.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط