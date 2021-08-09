شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليلامس هدفنا الممتد عند 65.20، ونتوقّع مزيد من الضغط السلبي لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام تكبّد مزيد من الخسائر على المدى القصير والمتوسط، حيث يصل الهدف التالي إلى 61.55، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 67.45 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.15 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط