شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الصاعد الطفيف ليتحرك حول 1750.00، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لاسئناف الانخفاض المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدا أهدافه بكسر 1734.00 لتأكيد الاندفاع نحو 1680.00 مجدداً، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1770.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط