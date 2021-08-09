شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عملية إعادة اختبار لخط الرقبة المكسور لنموذج القمة المزدوجة ويحافظ على ثباته دونه، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.3760 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون 1.3875.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3780 والمقاومة 1.3920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط