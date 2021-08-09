شكرا لقرائتكم خبر عن "عطاء التعليمية" توقع اتفاقية للاستحواذ على أسهم المجموعة العربية القابضة مُقابل 138 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقعيها اتفاقية للاستحواذ على كامل أسهم شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة "شركة مساهمة سعودية مقفلة"، وذلك مقابل قيمة إجمالية قدرها 138 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن عملية الاستحواذ ستتم بعد اتمام إجراءات الدراسة النافية للجهالة عن طريق المستشاريين المالي والقانوني للشركة.

ويُشار إلى أن شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة ھي شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال يبلغ 200 ملیون ریال سعودي، تعمل في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف، وشركاتها التابعين هم: الشركة الأكاديمية للخدمات التعليمية، شركة الياسمين العالمية، شركة مدارس جيل المجد العالمية الأهلية للتعليم الأجنبي، شركة مبدعون التنمية للتأهيل، شركة معاهد اكاديمية الفيصل العالمية للتدريب، مدارس الألسن العالمية الأهلية، وشركة أمجاد قرطبة للخدمات التعليمية.

وبحسب البيان، تأتي صفقة الاستحواذ متوافقة مع استراتيجية شركة عطاء التعليمية للتوسع في خدمات قطاعات التعليم والتدريب بهدف زيادة العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة.

وتتوقع شركة عطاء التعليمية بأن يظهر الأثر المالي للاستحواذ ابتداءً من الربع الأول للعام المالي المنتهي في 31 يوليو 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 6.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2021، مقابل أرباح بلغت 12.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق نتيجة منح خصومات إضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس واستمرار التعليم عن بعد وقد بلغت الزيادة في هذه الخصومات 60% عن الربع المماثل من العام السابق، وكذلك بسبب انخفاض أعداد الطلاب بنسبة 8% مقارنة بالربع الممائل من العام السابق.