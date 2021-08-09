شكرا لقرائتكم خبر عن ارباح "أسترا الصناعية" ترتفع 125% بالربع الثاني لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال مجموعة أسترا الصناعية، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 125.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 54.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 24.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 63.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 43.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع المبيعات في جميع القطاعات، وارتفاع في الايرادات الاخرى في قطاعات الأدوية، الطاقة والحديد، والكيماويات المتخصصة.

وارتفعت الإيرادات إلى 537 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 441.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 105.2 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 58.3 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 50.6 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 34.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع المبيعات في قطاعات الكيماويات المتخصصة، الطاقة والحديد، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق في قطاعات الأدوية والطاقة والحديد.