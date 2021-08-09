أسعار الذهب في مصر تواصل «الانهيار الكبير» بسبب الدولار

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب تراجعها في مصر، حيث سجلت اليوم الاثنين هبوطاً بقيمة 3 جنيهات في سوق الصاغة بمصر، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً إلي 1748 دولار مقابل 1764 دولار كسعر إغلاق الأسبوع الماضي.

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر، حيث جاءت على النحو التالي:

عيار 18 : 661.70 جنيه.

عيار 21 : 772 جنيها.

عيار 24 : 882.25 جنيه.

الجنيه الذهب : 6176 جنيها.

سعر الأونصة 1748 دولار.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي قد شهدت تراجعاً كبيراً خلال اليومين الماضيين، تأثراً بهبوط المعدن بالبورصات العالمية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي"، سبب تراجع أسعار الذهب هو ارتفاع أسعار الدولار عالميًا، مع صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة.

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرج"، فقد انخفض سعر أوقية الذهب إلى 1763 دولارًا يوم الجمعة الماضي - آخر جلسات الأسبوع - بتراجع قيمته 41.3 دولار، عن بداية الجلسة.

وأشار نجيب إلى أن سعر الذهب في السوق المحلي يتأثر بالسعر في البورصات العالمية، متوقعاً أن يعاود السعر للارتفاع مرة أخرى بالبورصات العالمية خلال الأيام المقبلة.