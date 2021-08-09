شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 766 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع تراجعا للمرة الثانية بقيمة 6 جنيهات في سوق الصاغة بمصر، بعد تراجع سعر الذهب صباحا 3 جنيهات ليصبح إجمالي التراجع اليوم 9 جنيهات، على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب عالمياً إلي 1744 دولار مقابل 1764 دولار كسعر إغلاق الأسبوع الماضي.





أسعار الذهب الآن:

عيار 18 يسجل 657 جنيها.

عيار 21 يسجل 766 جنيها.

عيار 24 يسجل 875 جنيها.

الجنيه الذهب 6128 جنيها.

أونصة الذهب 1744 دولار.

ويواصل الذهب تراجعه بعد أن تمكن الدولار الأمريكي من الارتداد صعوداً في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية الذي صدر الأسبوع الماضي، وأضاف الاقتصاد الأمريكي 943 ألف وظيفة في يوليو أفضل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 870 ألف فقط، وانخفضت البطالة إلى 5.4% وهو أدنى مستوى منذ الانتعاش القوي في عام 2020، أيضًا، كان متوسط الأجور في الساعة مفاجأة إيجابية، حيث نما بشكل أسرع من المتوقع بنسبة 4% على أساس سنوي.

وعززت خطة الإنفاق الحكومي البالغة 1 تريليون دولار من مؤشرات الأسهم الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داوجونز الصناعي بالقرب من أعلى مستوياتهما التاريخية، بعدما أعلن صنّاع القرار في مجلس الشيوخ الانتهاء من صياغة خطة الإنفاق للاستثمار في البنية التحتية وهو ما أثر على جاذبية المعدن النفيس.