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شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة والآثار" تستقبل أول فوج روسى بعد استئناف حركة الطيران.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وقامت لمياء كامل بالترحيب بالسائحين وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية باللغة الروسية لهم، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وضوابط السلامة الصحية.
وتحدثت معهم عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من منتجات سياحية وأنشطة مختلفة يمكنهم الاستمتاع بها طوال فترة أجازتهم بمصر.
وأضافت أن الفوج الروسي سيقوم خلال زيارته لمصر بالقيام بجولات سياحية وثقافية وترفيهية، بالإضافة إلى زيارة مدينتي القاهرة والأقصر لزيارة المعالم السياحية والأثرية بهما للتعرف علي الحضارة المصرية العريقة مما يجعل تجربتهم بمصر تجربة لا تُنسى في ظل شغف السائح الروسي بالمقاصد السياحية المصرية.
وأضافت أن ردود أفعال هؤلاء السائحين عند عودتهم لبلدهم بعد الاستمتاع بقضاء أجازتهم في مصر تعد أكبر دعاية ترويجية للمقصد السياحي المصري، مؤكدة على أنه سيتم استغلال المردود الايجابي من تلك الرحلات بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال آليات الترويج السياحي المختلفة خلال الفترة المقبلة.
كما أكدت على أن السوق الروسي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مؤكدة على جاهزية واستعداد المنتجعات السياحية المصرية لاستقبال السائحين من كافة دول العالم.
خلال استقبال أول فوج
استقبال أول فوج روسي بالورود