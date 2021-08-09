شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 9-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 9-8-2021، انخفاضا طفيفا مقابل الجنيه فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.35جنيه للشراء، و18.50جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.37جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.35جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.37جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.40جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.40 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.40 جنيه للشراء. 18.52 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.35 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.35 جنيه للشراء. 18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.35 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.35 جنيه للشراء. 18.50 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.34 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.34 جنيه للشراء. 18.52 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.40 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.40 جنيه للشراء. 18.55 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.37 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.37 جنيه للشراء. 18.52 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.40 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.40 جنيه للشراء. 18.53 جنيه للبيع.