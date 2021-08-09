شكرا لقرائتكم خبر عن 7.6 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية خلال يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن الشهادات بلغت 2 مليار و161 مليونًا و947 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالى 5 مليارات و509 ملايين و716 ألف جنيه
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و177 شهادة بيان جمركى خلال شهر يوليو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس» ، تم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 7 ملايين و908 آلاف جنيه، كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن لـ 560 بيانًا جمركيًا بإجمالى 4 ملايين جنيه و52 ألف جنيه خلال نفس الفترة .
أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر يوليو الماضي، بلغت 7 مليارات و683 مليونًا و و724 ألف جنيه.