شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 9-8-2021 استقرارا فى الأسعار داخل المزارع وفقا للأسعار الرسمية المعلنة .

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة بينما تراوح سعر المستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها.

واستقرت أسعار البيض الأبيض، حيث تراوحت بين 41-43 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وكرتونة البيض البلدى بـ45 جنيها في المزرعة وبين 48-50 جنيها سعر الكرتونة للمستهلك.