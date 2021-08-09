شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: جارى إعداد استراتيجية لإنتاج الهيدروجين باعتباره وقود المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية هان موريتس سفير هولندا بالقاهرة لبحث تنمية التعاون بين قطاع البترول والشركات الهولندية العاملة في مصر في مجالات البحث عن البترول والغاز.

وأكد المهندس طارق الملا أن قطاع البترول وشركة شل الهولندية يعملان بإستمرار على تطوير الشراكة بينهما استنادا إلى تنامى فرص الاستثمار في البحث عن الغاز والبترول في مصر في عدد من المناطق الواعدة بغرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر وفى ظل تاريخ طويل من العمل المشترك بين الجانبين يقوم على الالتزام والمصداقية وتحقيق النجاحات، مشيرا إلى أن عدد من كبريات الشركات العالمية حرصت على ضخ استثمارات جديدة في مصر في صناعة البترول والغاز بعد النجاحات الأخيرة مؤكدا حرص قطاع البترول على التنسيق الكامل مع شركاء النجاح من الشركات العالمية العاملة في مصر بما يقود الى تحقيق قصص نجاح جديدة وتعزيز المنفعة المتبادلة .

كما استعرض الوزير مع السفير الهولندي توجه مصر لدخول مجال انتاج الهيدروجين باعتباره وقود المستقبل، حيث أوضح أنه جارى إعداد استراتيجية في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة الكهرباء، لافتا إلى تطلع مصر للتعاون مع كافة الدول الأوروبية المتقدمة في هذا المجال الواعد حيث تعمل حاليا مع المانيا وبلجيكا وإيطاليا للاستفادة من تجاربها الناجحة وخبراتها .

ومن جانبه أشاد السفير الهولندي بدور مصر في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط كمساهم رئيسى في تحقيق أهداف دول المنطقة من استغلال ثرواتها من الغاز الطبيعى بالشكل الأمثل، مشيرا إلى أن توجه مصر لتكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة هو توجه متميز يدعم نجاحه البنية الأساسية الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجالات الغاز والبترول، كما أكد أهمية التوجه الحالي للدخول في إنتاج الهيدروجين في إطار التحول للطاقات النظيفة.

كما أكد أن شركة شل الهولندية تعتز بمسيرة عملها الطويلة في مصر القائمة على الشراكة المثمرة، وأنها تركز حاليا على الاستثمار في مناطق المياه العميقة لبحث عن الغاز الطبيعى كأحد أهم أولوياتها .

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون في قطاع التدريب ومايمكن تقديمه في مجالات التدريب لشباب المهندسين والفنيين في صناعة البترول .