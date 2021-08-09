وزير الإسكان: معامل المياة المركزية تم تجهيزها لتصبح أحدث معامل وفقاً للمواصفات الدولية

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القاهرة - سامية سيد - المعامل تم تجهيزها لتصبح أحدث معامل متخصصة وفقاً للمواصفات والمعايير المصرية والدولية الجزار: 5 معامل فرعية تُديرها نخبة من الكوادر البشرية على أعلى مستوى.. وتزويدها بأحدث أجهزة التحاليل والقياس وأحدث التقنيات على مستوى العالم

رئيس الهيئة: المعامل المركزية حصلت على شهادة الجودة (ISO 9001 : 2015) وجارٍ إنهاء إجراءات الحصول على شهادات الجودة العالمية (ISO 17025 : 2017) رئيس الهيئة: المعامل المركزية حصلت على شهادة الجودة (ISO 9001 : 2015) وجارٍ إنهاء إجراءات الحصول على شهادات الجودة العالمية (ISO 17025 : 2017)

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المعامل المركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى تم تجهيزها لتصبح أحدث معامل متخصصة فى مجال التحاليل الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، والأوساط الترشيحية، وفقاً للمواصفات والمعايير المصرية والدولية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم تزويد المعامل بأحدث أجهزة التحاليل والقياس، وأحدث التقنيات على مستوى العالم بما يضمن جودة التحاليل، ودقة وسرعة النتائج، كما تضم المعامل نخبة من الكوادر البشرية من الكيميائيين والبيولوجيين على أعلى مستوى علمى وعملى وتدريبى، وتتكون المعامل المركزية من 5 معامل فرعية (مياه الشرب – الصرف الصحى والصناعى – الأوساط الترشيحية – القياسات الدقيقة – التطوير والجودة).

وتجول الوزير، ومرافقوه، بالمعامل المركزية، لتفقد مكوناتها، ومعاينة العمل على الطبيعة، حيث استمع إلى شرح وافٍ من رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والعاملين بالمعامل عن آلية عملها، ودورها فى إنتاج كوب مياه آمن ونظيف للمواطن المصرى، ومعالجة الصرف الصحى طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن المعامل المركزية حصلت على شهادة الجودة (ISO 9001 : 2015)، وجارٍ إنهاء إجراءات الحصول على شهادات الجودة العالمية (ISO 17025 : 2017)، حيث اجتازت المعامل المركزية اختبارات الكفاءة لـ15 عنصراً تحليلياً بنجاح فائق كمرحلة أولى تمهيداً لأخذ الاعتماد فى تحليل جميع العناصر بالمعامل.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المعامل المركزية تختص بإجراء جميع التحاليل الكيميائية، والطبيعية، والميكروبيولوجية، طبقا للمعايير والقوانين المنظمة فى هذا الشأن، وإجراء الاختبارات على جميع أنواع الوسائط الترشيحية، لمحطات تنقية مياه الشرب، نظراً لأهميتها وتأثيرها على جودة المياه المنتجة، وكذلك لمحطات معالجة الصرف الصحي نظراً لأهميتها فى جودة السيب النهائى للمياه المُعالجة، وحماية المجارى المائية وفقاً للمواصفات والمعايير المصرية.

وقال اللواء إيهاب خضر: تقوم المعامل المركزية، أيضاً، بإجراء الاختبارات والتحاليل المعملية لاختبار مآخذ محطات تنقية مياه الشرب، وتحديد المعايير التصميمية لمحطات الصرف الصحي قبل الإنشاء، وتحديد مدي صلاحيتها مع كتابة تقارير وافية بالدراسة الموقعية، والقيام بمراجعة الرسومات المعمارية لمعامل محطات المياه والصرف الصحي لتحديد المساحة المناسبة وفقا لمتطلبات الكود المصري مع رفع مساحات المعامل وتحديد أعمال التغذية بالمياه والصرف والكهرباء والتشطيبات المدنية قبل التنفيذ.

وأوضح أن المعامل المركزية تتولى القيام بالدراسات الفنية لمهمات وتجهيزات المعامل (أجهزة – زجاجيات – كيماويات – بنشات)، طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الهيئة، بعد تسليمها ابتدائيا، وذلك بأخذ عينتين شهرياً من كل محطة، للوقوف على مدي مطابقة العينات للمواصفات والتشريعات البيئية والصحية، بجانب تشكيل لجان فنية لفحص واستلام مهمات المعامل بمواقع محطات المياه والصرف الصحى، وتقديم الدعم والمشورة الفنية للغير، وذلك للمساهمة فى حل المشكلات التي تواجه بعض الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والقيام بالتدريب نظرياً وعمليا للكوادر المعملية بالمحافظات، وأي جهات خارجية وأفراد كأعمال استشارية.

وقال رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: يختص معمل تحاليل مياه الشرب، بإجراء جميع التحاليل الكيميائية والبيولوجية لمياه الشرب للوقوف على مدى مطابقة المُنتج النهائى للمواصفات والتشريعات البيئية والصحية، وذلك من خلال المعمل الكيميائى والفيزيائى، والمعمل الميكروبيولوجى، بينما يقوم معمل الصرف الصحى والصناعى، بمتابعة كفاءة المعالجة بمحطات الصرف الصحى والصناعى، عن طريق إجراء مجموعة من الاختبارات والتحاليل المعملية طبقاً للمعايير والقوانين واللوائح المُنظمة فى هذا الشأن، وذلك من خلال المعمل الكيميائى، والمعمل الميكروبيولوجى.