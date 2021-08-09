شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يشدد على ضغط الجداول الزمنية لمشروعات حياة كريمة فى مختلف القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، علي ضرورة ضغط الجداول الزمنية لكافة المشروعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة، وتقديم الخدمة بأفضل النتائج، موضحا أن الجودة شعار ترفعه وزارة الإسكان فى مختلف مشروعاتها .

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال المؤتمر الصحفي عقب افتتاح المعامل المركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن وجود المعامل المركزية داخل الهيئة القومية لمياه الشرب، تعد بداية وخطوة حقيقية لتنفيذ ذلك بمختلف فروع الهيئة بالمحافظات المختلفة، وذلك لتقديم الخدمات المناسبة للمواطن المصري وبأعلى جودة ممكنة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم تزويد المعامل بأحدث أجهزة التحاليل والقياس، وأحدث التقنيات على مستوى العالم بما يضمن جودة التحاليل، ودقة وسرعة النتائج، كما تضم المعامل نخبة من الكوادر البشرية من الكيميائيين والبيولوجيين على أعلى مستوى علمى وعملى وتدريبى، وتتكون المعامل المركزية من 5 معامل فرعية (مياه الشرب – الصرف الصحى والصناعى – الأوساط الترشيحية – القياسات الدقيقة – التطوير والجودة).