شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 4 أشهر مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى أربعة أشهر ، مع استمرار تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعدما عززت بيانات سوق العمل القوية فى الولايات المتحدة ،من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

انخفض اليورو مقابل الدولار قرابة 0.15% إلى 1.1742$ الأدنى منذ 5 نيسان/أبريل الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1758$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1766$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 13 تموز/يوليو الماضي ، عقب بيانات وظائف قوية فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" نسبة 0.9% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثالث خسارة أسبوعية فى غضون شهر ، بسبب تنامي مخاوف اختلاف مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 92.92 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى ظل تسارع عمليات شراء الدولار كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، بعد بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات ،كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

قال نائب مجلس الاحتياطي الاتحادي "ريتشارد كلاريدا" الأسبوع الماضي إن شروط رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة قد يتم الوفاء بها فى أقرب وقت فى أواخر عام 2022.

وقال الاحتياطي الاتحادي عقب اجتماع السياسة النقدية الأخير ،إنه مستمر فى دعم الاقتصاد حتى تتحقق أهداف التوظيف والتضخم ، لذلك مع إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف تفوق التوقعات فى تموز/يوليو ، مع انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020 ، تعززت احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية فى أقرب وقت ممكن.