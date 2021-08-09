شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "البنك الأهلي" تُوصي بتوزيع 2.9 مليار ريال عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة البنك الأهلي، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 2.9 مليار ريال.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية تبلغ 6.5%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم في يوم 12 أغسطس الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح في 23 أغسطس الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 2.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 2.09 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحقق البنك ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 5.8 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 57.4٪ ويعود ذلك بشكل رئيسي من ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة والرسوم من الخدمات المصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية ودخل الاستثمارات