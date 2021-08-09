شكرا لقرائتكم خبر عن "نماء للكيماويات" تتحول للربحية خلال الربع الثاني 2021 لزيادة متوسط أسعار البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة نماء للكيماويات، المُعلنة اليوم الإثنين، تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 9.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 3.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 9.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 890 ألف ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى إرتفاع متوسط أسعار بيع معظم المنتجات النهائية، إنخفاض مصاريف التمويل، وارتفاع إيراد الإستثمار نتيجة لتسجيل توزيعات ارباح خلال الفترة.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 122.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 104.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 19.5 مليون ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل خسائر 10.11 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 7.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.