شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عطل فني.. "أرامكو" تعلن استئناف عمل محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إن فرق الصيانة التابعة لها نجحت في إعادة محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم إلى العمل بشكلٍ كاملٍ مساء يوم السبت الماضي، واستؤنفت أعمال تحميل المنتجات البترولية لعملاء المحطة بصورة طبيعية، بحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت شركة أرامكو قد أعلنت في وقت سابق، أمس السبت، أنها تعمل على إصلاح عطل فني بالمحطة.

وكانت وكالة "فيتش" للتقييم المالي، قد أكدت التصنيف الائتماني لشركة أرامكو السعودية عند "A" مع تعديل النظرة المستقبلية لهذا التصنيف القوي من سلبية إلى مستقرة.

وتشير التقديرات إلى أن شركة أرامكو السعودية، ستحقق ما قيمته 85 مليار ريال صافي أرباح عن الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما ستعلن عنه الشركة في وقت قريب.

وأعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، أمس الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 287.8%، لتسجل أعلى أرباح فصلية منذ إدراجها في سوق الأسهم السعودية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن صافي الربح بلغ 95.47 مليار ريال، مقابل 24.62 مليار ريال أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ةمن المتوقع أن تحقق أرامكو أرباحاً سنوية للعام الحالي، بحوالي 300 مليار ريال، بزيادة على التوزيعات الكلية المتوقعة منها بقيمة 280 مليار ريال، بيد أن هذه الزيادة ستعزز خطط الشركة التوسعية، وتنضم جنبا إلى جنب لمصادر تمويل الاستثمارات.