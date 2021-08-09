شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في أدني مستوى لـ 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نزل الذهب لأقل مستوى فيما يزيد عن أربعة أشهر اليوم الاثنين فيما أججت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة أبكر من المتوقع مما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 1.1 بالمئة إلى 1744.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش.

وفي التعاملات المبكرة في آسيا، تراجعت الأسعار 4.4 بالمئة إلى 1684.37 دولار وهو أقل مستوى منذ 31 مارس نتيجة مبيعات لوقف الخسائر.