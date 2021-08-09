شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 9-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 9-8-2021 أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما استقر سعر الريال السعودى عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 18.35 للشراء، 18.50 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.37 للشراء، 18.61 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.35 للشراء، 18.50 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.37 للشراء، 18.61 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.65 جنيه للشراء، 21.84 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.66 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.36 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.34 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيعوهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.