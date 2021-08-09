شكرا لقرائتكم خبر عن 194.2 ألف وحدة سكنية منفذة بواسطة الدولة عام 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إجمالى الوحدات السكنية المنفذة، وبلغ اجمالى عدد الوحدات السكنية المنفـــذة 194.2 ألـــف وحــــدة عام 2019/2020 بإستثمــارات قدرهــا 79 مليار جنيه مقابـل 281.3 ألف وحدة عام 2018/2019 بإستثمارات قدرهـا 94.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض فــى الوحدات قدرها 30.9٪ والاستثمارات قدرها 16.5٪.

وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 109.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 56.2% يليــه الإسكـان المتوســط بعـــدد 64.4 ألف وحدة بنسبة قدرها 33.1% ويليـه الإسكــان فوق المتوســط بعـدد 12.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 6.7% , ثم الإسكان الفاخر بعدد 7.8 اًلاف وحدة بنسبة قدرها 4.0% من الإجمالى العام عام2019/2020 .

وبالنسبة للوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام ) تم تنفيذ عدد 85 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/ أعمال عام) عام2019/2020 بنسبة 43.7% من الاجمالى العام مقابل 100.5ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.5%

وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 60.7 ألف وحدة بنسبة 71.4% يليه الإسكان المتوسط بعدد 17.7ألف وحدة بنسبة 20.9%، الإسكان فوق المتوسط بعدد 1.1 الف وحدة بنسبة 1.2% ثم الإسكان الفاخر بعدد 5.5 الف وحدة بنسبة 6.5%من اجمالي القطاعين، وجـاءت محافظــة القاهرة فى المرتبــة الاولــى بعـدد 32.2ألـف وحــدة بنسبـة 38 % يليهـا محافظـة الجيزة بعدد 22.8 ألف وحدة بنسبة 26.8% ومحافظة الوادي الجديد فى المرتبة الاخيرة بعدد 48 وحدة بنسبة 0.06% من إجمالى القطاعين .

بالنسبة للوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص تم تنفيذ عدد 109.3 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2019/2020 بنسبة 56.3% من الاجمالى العام 180.8مقابل ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 39.6 % .

وجاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 48.4 ألف وحدة بنسبة 44.3% يلية الإسكان المتوسط بعدد 46.7 ألف وحدة بنسبة 42.7% ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 11.9 ألف وحدة بنسبة 10.9% ثم الإسكان الفاخر بعدد 2.3 الف وحدة بنسبة 2.1% من إجمالى القطاع الخاص، وجــاءت محافظــة المنوفية فـى المرتبــة الاولــى بعــدد 15.9 ألف وحدة بنسبة 14.5% يليها محافظة القاهرة بعدد 12.8 ألف وحدة بنسبة 11.7% ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 274 وحدة بنسبة قدرها 0.3 % من إجمالى القطاع الخاص .

بالنسبة لمشروع الاسكان الاجتماعى ( المليون وحدة بلغ اجمالــى عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكــان الإجتماعــى ( المليون وحدة )375.2 الف وحدة منفذ منهم 51.2 ألف وحدة عام 2019/2020 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 1.4 ألف وحدة بنسبة 2.6٪بإستثمارات قدرها 150.4 مليون جنيه ، مديريات الإسكان 6 ألف وحدة بنسبة 11.8٪ بإستثمارات قدرها 3 مليار جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 43.8 ألف وحدة بنسبة 85.6٪ بإستثمارات قدرها 19.1 مليار جنيه .

بالنسبة لمشروع دار مصر ( الإسكان المتوسط ) وبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر( الإسكان المتوسط ) 43 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهــم 14.6 ألف وحدة عام 2019/2020 ,كان أكبرعدد وحـدات منفـذة بمدينـة القاهرة الجديدة حيــث بلــغ 6672 وحـدة بنسبة 45.8٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر حيث بلغ 480 وحدة بنسبة 3.3٪ من الإجمالى .

اما مشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط ) فقد بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط) 5820 وحدة منفذ منهم 3144 وحدة عام 2019/2020 ، كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة غرب اسيوط حيث بلغ 1440 وحدة 45.8٪ بنسبة وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر حيث بلغ 408 وحدة بنسبة 13% من الإجمالى .

ومشروع جنه مصر (الإسكان الفاخر) بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع جنة مصر (إسكان فاخر) 5904 وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهم 5544 وحــدة عام 2019/2020، كان أكبرعدد وحـدات منفـذة بمدينـة السادس من أكتوبر حيث بلغ 2760 وحـدة وأقل عـدد وحدات بمدينة الشروق حيث بلغ 360 وحدة من الإجمالى عام 2019/2020.

وبلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذه تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة178وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بإستثمارات قدرها 11 مليار جنيه ومدينة المنصورة الجديدة جاري تنفيذ وحدات بيها بإستثمـارات قدرهـــا 1.2 مليار جنيه، العلمين الجديدة جاري تنفيذ وحدات بيها بإستثمارات قدرها 1مليار جنيه عام 2019/2020.