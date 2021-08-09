شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 772 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع تراجع بقيمة 3 جنيهات في سوق الصاغة بمصر، على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً إلي 1748 دولار مقابل 1764 دولار كسعر إغلاق الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 661.70 جنيه.

عيار 21 : 772 جنيها.

عيار 24 : 882.25 جنيه.

الجنيه الذهب : 6176 جنيها.

سعر الأونصة 1748 دولار.

ويواصل الذهب تراجعه بعد أن تمكن الدولار الأمريكي من الارتداد صعوداً في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية الذي صدر الأسبوع الماضي، وأضاف الاقتصاد الأمريكي 943 ألف وظيفة في يوليو أفضل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 870 ألف فقط، وانخفضت البطالة إلى 5.4% وهو أدنى مستوى منذ الانتعاش القوي في عام 2020، أيضًا، كان متوسط الأجور في الساعة مفاجأة إيجابية، حيث نما بشكل أسرع من المتوقع بنسبة 4% على أساس سنوي.

وعززت خطة الإنفاق الحكومي البالغة 1 تريليون دولار من مؤشرات الأسهم الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 و مؤشر داوجونز الصناعي بالقرب من أعلى مستوياتهما التاريخية، بعدما أعلن صنّاع القرار في مجلس الشيوخ الانتهاء من صياغة خطة الإنفاق للاستثمار في البنية التحتية وهو ما أثر على جاذبية المعدن النفيس.