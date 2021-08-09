شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الضرائب: نقلة نوعية تشهدها المصلحة في التعامل مع الممولين لزيادة الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر



- الدعم الكبير الذى تلقته منظومة الفاتورة الالكترونية يقف وراء نجاحها بين الممولين

- افتتاح منفذين قريبا بالاتفاق مع شركة مصر للمقاصة بمركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين لسداد الضريبة المستحقة على سندات وأذون الخزانة القاهرة - سامية سيد - رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية:- الدعم الكبير الذى تلقته منظومة الفاتورة الالكترونية يقف وراء نجاحها بين الممولين- افتتاح منفذين قريبا بالاتفاق مع شركة مصر للمقاصة بمركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين لسداد الضريبة المستحقة على سندات وأذون الخزانة رئيس مركز كبار الممولين :

- 2080 شركة انتظمت في رفع فواتيرها على المنظومة بإجمالي 32,5 مليون وثيقة إلكترونية رئيس مركز متوسطي الممولين:

- مواكبة كافة التطورات العالمية في منظومة الضرائب المصرية أهم ما يميز المرحلة الراهنة رئيس مركز كبار مهن حرة :

- كل الدعم لممولي المركز من كبار الفنانين والإعلاميين والأطباء والمهندسين وغيرهم من المهن الحرة للانضمام للفاتورة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعم الدكتور محمد معيط وزير المالية المستمر لتطوير المصلحة، ومتابعته الدقيقة لسير عميلة التطوير، وحرصه الدائم على تذليل العقبات التى تظهر أثناء التنفيذ، مشيرًا إلى أن تطوير المصلحة يتم من خلال خطط متكاملة، وعلى مستويات ومحاور متعددة منها ميكنة الإجراءات الضريبية وتطوير بيئة العمل مع رفع كفاءة العاملين بالإضافة إلى إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للمصلحة وكذلك تعديل التشريعات الضريبية، موضحًا أن منظومة الفاتورة الالكترونية هى الأهم في مشروعات التطوير والميكنة داخل مصلحة الضرائب، وتعكس التطور الحادث في أساليب وأدوات العمل داخل المصلحة، والاستفادة من مميزات التعامل الرقمي سواء لمصلحة الضرائب أو الممول، وبما يحقق متابعة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، لافتًا إلى النجاح الذى حققه تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الثلاثة الأولى، معربًا عن تفاؤله بنجاح تطبيق هذه المنظومة على كل من مركز متوسطى الممولين ومركز كبار الهن الحرة وما يستتبع ذلك من تطبيقها على باقى المأموريات على مستوى الجمهورية.

وأعلن عبد القادر أنه سيتم افتتاح منفذين بالاتفاق مع شركة مصر للمقاصة وذلك بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين لسداد الضريبة المستحقة على سندات وأذون الخزانة وذلك للتيسير على الممولين وتوفير الوقت والجهد .

وأكد " الدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين على دعم رئيس مصلحة الضرائب ومتابعته الدءوبة والمستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير والميكنة بمركز كبار الممولين، وتذليل كافة العقبات ، وإتاحة كافة الإمكانيات والتيسيرات لتنفيذ هذه المشروعات على الوجه الأكمل بما يسهم فى تقديم خدمات ضريبية إلكترونية متميزة للممولين .

وصرح الدكتور أشرف الزيات أنه حتى الآن عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية بلغت 2080 شركة ، كما أن عدد الوثائق التي تم رفعها على المنظومة من إشعارات دائنة ومدينة وفواتير إلكترونية بلغت 32,5 مليون وثيقة إلكترونية ، مؤكدًا أن تلك الأرقام تعد طفرة مبشرة جدا ، وهذا الرقم يزيد بشكل مستمر وسيؤدي ذلك إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وحجمها هائل مما يؤدي إلى ضبط وإحكام المجتمع الضريبي والقضاء على الشركات الوهمية ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .

وأشار رئيس مركز كبار الممولين أن هناك العديد من المزايا التي ستعود على الممولين من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومن أهمها معرفة الممول بكافة الفواتير الصادرة له فور تحريرها بشكل لحظي ، وبالتالي يستطيع الممول رفضها أو قبولها والتحقق من صحتها ، مضيفًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستؤدي إلى سهولة الفحص الضريبي نظرا لعدم اتخاذ إجراءات للتحقق من صحة الفواتير الصادرة من الممول أو إليه لأن الفواتير ستكون لدى مصلحة الضرائب بشكل لحظي ، وكذلك ستؤدي المنظومة إلى سهولة إعداد الإقرار الضريبي ، وأيضا سرعة رد الضريبة للممولين الذين يقومون بتصدير منتجاتهم.

وقال الدكتور أشرف الزيات أن من التيسيرات والخدمات التى يقدمها مركز كبار الممولين تقديم الدعم الفني لأى ممول يرغب في الانضمام الطوعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خارج مركز كبار الممولين حيث يتم إمدادهم بكافة المعلومات والإجراءات اللازمة لذلك وتذليل كافة العقبات ، والإجابة على كافة الاستفسارات لديهم ، مشيرًا إلى أن المركز يقوم بدوره فى التوعية الضريبية ، حيث أنه يستجيب لطلبات المؤسسات والشركات لعقد ندوات أون لاين أو عمل زيارات ميدانية فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

وفى سياق متصل أعرب الدكتور فايز الضباعنى رئيس مركز متوسطى الممولين عن شكره لرئيس مصلحة الضرائب على جهوده فى متابعة سير العمل لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على ممولى مركز متوسطى الممولى فى 15 سبتمبر القادم ، مشيرًا إلى أن المركز قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعلام الممولين بإلزامهم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال وحدة المكاتب الأمامية بالمركز ، وأن المركز يقدم كل الدعم له لتيسير انضمامه إلى المنظومة، لافتًا إلى أن المركز طالب الممولين التابعين له سرعة اتخاذ إجراءات التسجيل على المنظومة ، قبل موعد البدء الفعلى للتشغيل ، بوقت كاف حتى لا تضطر المصلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، مؤكدًا أن المركز مستعد لتوفير الدعم الفنى اللازم لمساعدة الشركات فى الانتهاء من إجراءات التسجيل المطلوبة للانضمام إلى المنظومة .

وعن خدمة المكاتب الأمامية قال الدكتور " فايز الضباعنى رئيس مركز متوسطى الممولين " أنها تعد تطور حديث للإدارة الضريبية يواكب نظم الإدارة الضريبية العالمية والمقارنة من حيث سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهولة ويسر ووضوح فى أقل وقت ممكن ، مما يؤكد أن مصلحة الضرائب أصبحت بالفعل مصلحة خدمية وليست مصلحة جباية ، كون المصلحة شريك مع الممول فى أنشطته المختلفة ، وأى نجاح يحققه الممول يعود على الاقتصاد القومى فى صورة ضريبة يلتزم بها طبقًا لأحكام القانون نظرًا لأن منظومة الضرائب عبارة عن مثلث من ثلاثة أضلاع هى الإدارة الضريبية ، والممول ، والتشريع .

وأوضح الدكتور فايز الضباعنى أنه تم انتقاء مجموعة متميزة من العاملين بالمركز على دراية كبيرة فى التعامل مع الممولين وتطبيق القوانين الضريبية بسهولة ويسر لتقديم عدة خدمات متنوعة للممولين فى كافة أنشطة المركز ، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الخدمات التى تم تقديمها من خلال المكاتب الأمامية بمركز متوسطى الممولين خلال الفترة من 3 يناير 2021 حتى 29 يوليو بلغت 33961 خدمة حيث تم تقديم 7915 خدمة توعية ، 2663 خدمة فحص ، و 2767 خدمة خزينة ، و8083 خدمة استلام مستندات ، و2827 خدمة حسابات الممولين ، و3824 خدمة إقرارات ، 1872 خدمة الحجز والتحصيل ، و897 خدمة الشئون القانونية ، 3113 خدمة التسجيل .

وقال ممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مصلحة الضرائب المصرية يقوم المركز بتقديم كافة التيسيرات والدعم للممولين ، موضحًا أن المركز يضم المهن الحرة من كبار الفنانين والمخرجين والإعلاميين والمحامين والمهندسين والأطباء والمحاسبين وغيرهم ، وأن رسالة مركز كبار مهن حرة الأساسية هى طمأنة المهن الحرة ، وأن مصلحة الضرائب داعمة لهم وتعمل على حل أى مشكلات أو عقبات قد تواجههم ، فهدفنا الرئيسي مساعدة الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم ، مشيرًا إلى أن عملية التطوير التى شهدتها المصلحة وخاصة مع تطبيق الميكنة ، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ساهم فى تنظيم سير العمل ودقته ، وتوفير الوقت والجهد سواء للعاملين أو الممولين الذين نؤكد لهم دوما أنهم شركاء للمصلحة ، كما نؤكد لهم أن المصلحة حريصة على تقديم المساعدة لهم وتوضيح كافة الأمور ، وإزالة كل العقبات أمامهم لتحقيق الالتزام الضريبى ، مشيرًا إلى أن الممولين ( ومنهم العديد من الفنانين ) بشهادتهم أشادوا بحسن المعاملة وتميز الخدمات الضريبية المقدمة لهم .

وعن استعدادات مركز كبار ممولى المهن الحرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية أوضح ممدوح شاهين أن المركز قام باتخاذ عدة إجراءات استعدادًا لتطبيق المنظومة على الممولين التابعين للمركز ابتداء من 15 سبتمبر المقبل ، وذلك من خلال تشكيل لجنة تتولى متابعة التواصل مع الممولين والذى يتم بالفعل من خلال الاتصالات الهاتفية و البريد الإلكترونى و إرسال خطابات بعلم الوصول و مركز الاتصالات المتكامل ، حيث يتم التواصل مع الممولين لتوعيتهم بقرار إلزامهم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتكامل قبل التشغيل الفعلي للمنظومة ، وتوضيح أن المصلحة تقدم كامل الدعم لهم لتيسير عملية الانضمام .

وأشار ممدوح شاهين أن هناك مجموعة من العاملين بالمركز تتولى التعامل مع الممولين فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتًا إلى أن هذه المجموعة تم إعدادها بشكل دقيق من حيث اختيارهم ممن يجيدون اللغة، والخبرة الفنية، وتم إعطائهم التدريب الكافى ليتمكنوا من تقديم التوعية اللازمة والشرح الوافى والدعم الفنى للممولين لتيسير انضمامهم إلى المنظومة وتذليل أيه عقبات .

وقال رئيس مركز كبار ممولى المهن الحرة أنه من خلال هذه المجموعة يتم توضيح وشرح خطوات الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية للممول سواء من خلال التكامل مع المنظومة عن طريق ERP SYSTEM للشركات، أو فى حالة استخدام الممول للبورتال وذلك بعد تقديم الممول لطلب باستخدام البورتال نظرًا لقيامه بإصدار عدد أقل من 200 فاتورة شهريًا ،وشرح كيفية عمل تفويض للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوضيح البيانات الواجب توافرها لعمل التفويض ، وتتمثل في بيانات الملف الضريبى من رقم التسجيل ، والبريد الإلكترونى ، ورقم التليفون الأرضى ، ورقم التليفون المحمول ، والسمة التجارية ، وكذلك بيانات المفوض من اسمه باللغتين العربية والإنجليزية والرقم القومى ورقم التليفون والبريد الإلكترونى للمفوض ، موضحًا أنه يتم كتابة التفويض على ورق الشركة أو روشتة الطبيب ، ويتم ختم التفويض بختم ( الشركة / الممول ) ، وكذلك ختم التفويض بصحة التوقيع من البنك ، مضيفًا أنه يتم التنبيه على الممول أنه فى حالة عدم التزامه بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده .