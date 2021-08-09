شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود أيضًا.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 10757 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2412 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 13198 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4197 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3863 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ تنمية للاستثمار العقاري، جنوب الوادي للأسمنت، سماد مصر (ايجيفرت)، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، غاز مصر، العربية للصناعات الهندسية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما 1000 سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 12800 سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت شركة عز الدخيلة للصلب صافي مبيعات بلغت 26.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 15.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 74%، تحولت الشركة لصافي ربح بعد الضرائب 2.1 مليار جنيه مقابل خسائر بلغت 2.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 190%.

كما حققت شركة حديد عز صافي مبيعات بلغت 30.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 17.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020، وبلغ صافي الربح 2.4 مليار جنيه مقارنة بصافي خسائر 2.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

وفي نفس السياق أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن النتائج المالية المجمعة للنصف الأول من عام 2021، وبلغت الإيرادات المجمعة 955 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح المجمع 229 مليون جنيه بهامش صافي الربح 24%، وقد أدى عدم وجود صفقة بيع قطعة أرض كبيرة المساحة في النصف الأول من عام 2021 إلى انخفاض نسبي للإيرادات وصافي الأرباح مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، ومن الطبيعي أن مثل هذه الصفقات لا تتم بصورة دورية، حيث أن تطوير وبيع الوحدات العقارية يمثل النشاط الرئيسي للشركة والمصدر الأول لتوليد الإيرادت والأرباح بصورة منتظمة.

كما أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، صافي ربح بعد الضريبة بلغت 90.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 69.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة بنسبة نمو 29.71%.

وأعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية، وبلغت الإيرادات 537.8 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 22.9% بفضل ارتفاع مبيعات منتجات الشركة الدوائية المضادة للفيروسات المستخدمة في بروتوكول علاج فيروس (كوفيد – 19) على مستوى السوق المحلي والأسواق الخارجية، بالإضافة إلى نمو مبيعات أدوية المضادات الحيوية خلال نفس الفترة، كما يعكس نمو الإيرادات الارتفاع الملحوظ لإيرادات قطاع التصدير على خلفية تخفيف القيود الاحترازية على حركة التجارة الدولية، ومردود تنفيذ استراتيجية تحسين محفظة منتجات الشركة بباقة من المنتجات المتميزة بقيمتها المرتفعة.

ويأتي نمو الإيرادات على الرغم من انخفاض حجم المبيعات (باستثناء مبيعات قطاع التصنيع لأطراف أخرى) بنسبة سنوية 16.5% إلى25.6 مليون وحدة خلال النصف الأول من عام 2021، بسبب انخفاض حجم مبيعات قطاع المناقصات بمعدل سنوي 37.3% خلال نفس الفترة، علمًا بأن قطاع المناقصات مثّل أكبر قطاعات الشركة من حيث المساهمةً في إجمالي حجم المبيعات خلال النصف الأول من عام 2020.

ارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي 19.1% ليبلغ 243.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021، بينما انخفض هامش الربح الإجمالي بواقع 1.5 نقطة مئوية ليسجل 45.3% خلال نفس الفترة، نتيجة ارتفاع تكاليف المركبات الدوائية الفعالة المستخدمة في إنتاج المستحضرات المضادة للفيروسات المرتبطة بعلاج فيروس (كوفيد – 19).

كما أعلنت شركة السويدي إليكتريك، توقيع شركتها التابعة شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع (المملوكة بنسبة 99.8%) ملحق عقد بتاريخ 4 أغسطس الجاري بقيمة 190 مليون جنيه لتنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية (الجهد المتوسط والمنخفض) الخاصة بمساحة 20 ألف فدان مستصلحة جديدة عدد (2 قطعة أرقام 17، 18) لصالح شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

في سياق منفصل أعلنت شركة السويدي إليكتريك، أن شركتها التابعة شركة السويدي للكابلات وشركة إيجيبتك للكابلات، في تحالف قد وقعتا عقدًا بتاريخ أمس الأحد، بقيمة 192 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف لربط محطة شمال القاهرة بمحطة محولات بهتيم بنظام تسليم المفتاح بطول 5 كيلو متر، وسيتم تنفيذ المشروع خلال فترة 7 شهور.