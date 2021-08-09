شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 19 أغسطس الجاري آخر موعد لإعفاء 90% من غرامات التأخير للوحدات السكنية والإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الإسكان، أن يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، هو آخر موعد لمنح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بالإعفاء من سداد 90 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، بحسب المدة المقررة لمدة شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

وأضافت الوزارة، أنه يتم تطبيق التيسيرات في الحالات التالية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.

وأشارت، إلى أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية: التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، والأراضى أو الوحدات التي تم إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.