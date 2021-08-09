شكرا لقرائتكم خبر عن 68,7 % ارتفاعاً فى قيمة الاستثمارات البحرينية بمصر خلال عام 2019 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات البحرينية بمصر خلال العام المالي 2019 /2020 لتسجل 324 مليون دولار مقابل 192,1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 68,7 %.

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين 369,1 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 162,4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 127,3%؛ حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للبحرين مسجلة 145 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 33,5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 333,3%، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من البحرين لتسجل 224,1 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 128,9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 73,8 %.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين 107,7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 94,6 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 13,9%.