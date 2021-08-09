شكرا لقرائتكم خبر عن 2.9 مليار دولار استثمارات.. أهم المعلومات عن مشروع إنشاء مجمع السولار الجديد بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن خطط قطاع البترول تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة البترولية بأسيوط، والتي تتضمن إنشاء مجمع السولار الجديد التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول " أنوبك"، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالموضوع، والتي كانت كالتالي..

١- من أهم المشروعات القومية فى مجال التكرير فى الفترة الحالية.

٢- تقنيات متقدمة فى مجال عمليات التكرير وتحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية القيمة مثل السولار بالمواصفات الأوروبية " EURO 5" والنافتا والبوتاجاز وغيرها .

٣- تبلغ حجم استثماراته حوالى 9ر2 مليار دولار .

٤- تحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنوياً وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار- بنزين عالى الأوكتان- بوتاجاز).

يذكر أن قطاع البترول يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عام 2023، من خلال خطة متكاملة تتضمن عددا من المشروعات الجارى تنفيذها، بما يمكن من تلبية كافة احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار ذاتيًا.