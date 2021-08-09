شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم في الصين يرسم حركة الذهب بالبورصات العالمية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب سوق الذهب العالمي إعلان التضخم للمستهلكين في الصين، حيث يتخذ المستثمر قرار الاتجاه للملاذات الآمنة من عدمه بناءا على بعض البيانات الاقتصادية منها مؤشرات التضخم في الصين وأمريكيا والدول الأوروبية.

ومن المقرر إعلان مؤشر أسعار المستهلكين الصيني اليوم الاثنين 9 أغسطس 2021، وكذلك إعلان الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمل في الولايات المتحدة، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على حركة المعدن النفيس.

خسر الذهب الأسبوع الماضي 2.4 % تقريباً لتهبط أونصة الذهب لمستويات 1764 دولار مقابل سعر 1800 دولار تقريبًا مطلع الأسبوع، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التوظيف في القطاع الزراعي بالولايات المتحدة الأمريكية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين لعيار 18 سجل 664 جنيها وعيار 21 سجل 775 جنيها، وعيار 24 سجل 886 جنيها والجنيه الذهب 6200 جنيه وأونصة الذهب 1764 دولارا.

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجع بقيمة 17 جنيها خلال أسبوع، إذ هبط عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر من 792 جنيها للجرام إلى 775 جنيها للجرام في ختام تداولات الأسبوع، ليستقر السعر عند هذا الحد حتى نهاية اليوم الأحد ومستهل تداولات الأسبوع.