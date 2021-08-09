شكرا لقرائتكم خبر عن معادن السعودية تستهدف خفض ديونها بنسبة 50% خلال 4 أو 5 سنوات القادمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عبدالعزيز الحربي، إن الخطة الاستراتيجية المتبعة تستهدف خفض الديون بنسبة 50% خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة.

وأفاد الحربي، أن ديون معادن حاليا تمثل 50% من إجمالي أصولها، موضحا أن الشركة تتبع خطة منذ بداية عام 2016 تستهدف تمديد سداد الديون ورفع الكفاءة بدون التأثير على أساسيات العمل، بحسب موقع قناة العربية.

وأكد أن معادن تمر بفترة نمو عال جدا، مشيرا إلى ارتفاع كبير في الإنتاج بمشروع وعد الشمال، وثبات في إنتاج مواز للألومنيوم. وبين أن معظم المحللين يتوقعون أن تكون الأسعار مقاربة لمثيلتها بالنصف الأول.

ورجح الرئيس التنفيذي استمرار الأسعار بالتحسن بالنصف الثاني من العام الحالي، لكن قد تشهد الاقتصادات تعافيا قويا خلال الفترة المقبلة ما يشكل ضغوطا على أسعار الذهب.

وحول توزيعات الأرباح المقترحة، ذكر الحربي، أن التوزيعات هي قرار مجلس الإدارة وعادة ما يتخذ نهاية السنة المالية.

يشار إلى أن نتائج شركة التعدين العربية السعودية "معادن" تحولت إلى تحقيق أرباح بعد الزكاة والضريبة، نحو 1.1 مليار ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 434.15 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وارتفعت أرباح "معادن" بنسبة 45.1% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 761.15 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

ويعود التحول للربحية في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي إلى الزيادة في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا المعادن الصناعية، بالرغم من انخفاض الكميات المباعة من الذهب والأمونيا والألومينا.