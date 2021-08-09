شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتخطى الهدف الأول – تحليل - 9-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر البلاتين انخفاض إضافي لينجح بتحقيق هدفنا الأول عند 980.00 ويتجه لتحقيق مزيد من التداولات السلبية المتوقعة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 945.00، والذي يمثّل كسره مفتاح امتداد الموجة الهابطة على المدى الأطول لتصل إلى 880.00 ثم 860.00، مع الانتباه إلى أهمية الثبات دون 1035.00 لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1000.00 و 945.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط