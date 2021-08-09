شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصل إلى دعم القناة – تحليل- 9-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر النحاس ليصل إلى دعم القناة الصاعدة، ويجد دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 55 ومؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على حوافز سلبية تدعم تحقيق مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 4.2100، مشيرين إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة إلى 4.0000.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الاتجاه الهابط يتطلب الثبات دون 4.4200.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4200 و 4.2000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط