الاقتصاد

سعر النحاس يصل إلى دعم القناة – تحليل- 9-8-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر النحاس ليصل إلى دعم القناة الصاعدة، ويجد دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 55 ومؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على حوافز سلبية تدعم تحقيق مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 4.2100، مشيرين إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة إلى 4.0000.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الاتجاه الهابط يتطلب الثبات دون 4.4200.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4200 و 4.2000

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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