شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يجتاز الهدف – تحليل - 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً بشكل قوي لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.9135 ويخترقه ليستقر فوقه، فاتحاً الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 0.9200 كمحطة تالية.

مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 يدعمان الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.9135 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد