شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي تحت الضغط السلبي – تحليل - 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الشمعة اليومية الأخيرة دون مستوى 0.7375، ليؤكد التحول نحو الانخفاض، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 0.7300 وتمتد إلى 0.7230.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.7375 والثبات فوقه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7290 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط